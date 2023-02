Un alguacil y un juez de Arizona son blanco de amenazas e insultos por la detención bajo una fianza de un millón de dólares de un ranchero que mató a un inmigrante en su finca y cuyos partidarios ya han recolectado más de 300,000 dólares en una petición por internet para sacarlo de prisión.

El alguacil del condado Santa Cruz, David Hathaway, y el juez de la Corte Suprema de esa misma jurisdicción, Emilio G. Velázquez, han enfrentado la furia de quienes apoyan al ranchero George Allan Kelly.

"Me han llegado mensajes, llamadas amenazadoras en contra mía y de mi esposa", dijo a EFE Hathaway.

El alguacil indicó que las amenazas se deben a que hay muchas personas que están molestas por el arresto y la detención del estadounidense Kelly, de 73 años, quien enfrenta cargos por la muerte del migrante mexicano Gabriel Cuen-Butimea, el pasado 30 de enero.

"Creo que todas estas personas que están molestas deben de entender que mi deber como alguacil es investigar cualquier tipo de crimen, y que ahora está en manos de la corte determinar que pasará con él", dijo el alguacil.

El arresto del ranchero ha causado gran polémica, especialmente entre seguidores del ex presidente Donald Trump (2017-2021), quienes lo consideran un "patriota" que sólo ejercitó su derecho de defender su vida y su propiedad.

El enojo que se ha volcado también en mensajes en las redes sociales, muchos de ellos anónimos, en contra del juez Velázquez, como el de una persona que se hace llamar "Ultra Maga" en Twitter pide que lo despidan.

Lo acusan incluso de "racismo" de hispanos en contra de blancos.

Por su parte, la defensa de Kelly presentó documentos a la corte argumentando que el día de los hechos, el ranchero se percató de la presencia de hombres fuertemente armados en su terreno y que aparentemente uno de ellos le apuntó con un arma.

Kelly asegura que el solo disparó para intimidar y como una "advertencia" al grupo para que se retirara de su rancho.

Horas después, de acuerdo con su relato, encontró el cuerpo sin vida del mexicano mientras recorría su terreno.

Por su parte las autoridades han cuestionado que la muerte del inmigrante mexicano es muy similar a una historia que relata el propio Kelly en una novela que publicó en 2017 titulada "Far Beyond The Border Fence (Mucho más allá del muro fronterizo)".

El libro habla de un ranchero cerca de la franja fronteriza con México que debe tomar las armas para defender su propiedad.

Kelly tiene programada una audiencia ante la corte el próximo miércoles, en la que se prevé predirá una reducción de la fianza.

Actualmente se han recaudado más unos 311.000 dólares en una petición por la plataforma de internet GiveSendGo para pagar la fianza de Kelly.

Así mismo se lleva a cabo una petición que ha recaudad más de un cuarto de millón de firmas pidiendo que sea dejado en libertad