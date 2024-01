El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles que la ahora extinta Notimex, agencia estatal de noticias, haya desviado recursos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, como denunció la exdirectora de la entidad, Sanjuana Martínez.

El mandatario pidió pruebas a Martínez tras publicar en el diario La Jornada que la entonces secretaria del Trabajo y actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, le pidió un "moche" del 20 % de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia, que cerró el año pasado, para destinarlas a la campaña de Sheinbaum.

“Creo que no es cierto, que conozco muy bien al secretario del Trabajo, está aquí Marath (Bolaños), es un hombre con convicciones, ideales, honesto. Desde luego, conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible, y conozco a Claudia”, expuso.

Las acusaciones de Martínez han sorprendido porque la periodista es considerada cercana a López Obrador, quien la nombró titular de la agencia y la defendió durante los más de tres años del conflicto laboral se desató durante su gestión y derivó en el cierre de la agencia.

“Yo respeto mucho lo que dice esta compañera, pero no comparto", comentó el presidente.

"No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar ", agregó.

La Secretaría del Trabajo respondió en un comunicado que es "absolutamente falso que el titular de esta dependencia o su director general de asuntos jurídicos hayan solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial".

"Y más falso aún, que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex, incluyendo a la autora del artículo (Martínez)", añadió.

Tras más de 1.150 días de huelga, el Gobierno de México anunció en abril pasado una iniciativa para liquidar la agencia de noticias, que surgió en 1968 con motivo de las Olimpiadas en México.

El presidente argumentó que su Gobierno no necesita la agencia porque ahora él informa a diario en sus ruedas de prensa matutinas, conocidas como "mañaneras".

Los trabajadores de Notimex concluyeron el 29 de diciembre pasado la huelga que mantenían desde febrero de 2020 después de que el Gobierno cumpliera con el pago de indemnizaciones a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la agencia.