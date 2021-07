AMLO pide no exagerar con medidas autoritarias en tercera ola

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes "no exagerar con medidas autoritarias" ante la tercera ola de covid-19 en el país, al asegurar que este repunte es menos dañino que los anteriores.

"No exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo toque de queda, no hubieron medidas drásticas, ni en los peores momentos", afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Veracruz, estado del oriente de México.