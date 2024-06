El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que ya está preparando su pensión para cuando deje su cargo en octubre próximo y reiteró que no ve necesario seguir en la política porque su sucesora, Claudia Sheinbaum, está “muy preparada” para el puesto.

“Ya empecé a explorar (las posibilidades de pensión). Yo trabajé seis años en el INI (Instituto Nacional Indigenista) de 1977 a 1982 y pagué al Issste (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) mi cuota”, aseveró durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano calculó además los años que trabajó en otros puestos, como la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005) y la presidencia del país, con lo que él estima que suma unos 20 años en funciones.

“Por ese tiempo y por la edad ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, pero va a ser como de 25,000 ó 30,000 pesos (1.378 a 1.653 dólares) mensuales", ponderó.

Además, mencionó que recibe otros ingresos por los libros que ha escrito a lo largo de su vida.

Asimismo, recordó que por su edad también es beneficiario de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, que no ha cobrado aún, de modo que tendrá un segundo apoyo económico al momento de retirarse a su finca en Palenque, Chiapas.

El mandatario insistió en que tras terminar su mandato no pretende estar en la vida pública, aunque reconoció que si la próxima presidenta le pide ayuda, estaría dispuesto a ayudar.

“Entregando la banda yo me voy a Palenque, y ya no quiero nada, y ella (Sheinbaum) va a poder sin ningún problema, porque está muy preparada, mucho muy preparada, va a ser una muy buena presidenta, muy buena. No va a tener ningún problema, la gente está mucho muy contenta con ella”, dijo.

Reafirmó que no aspira a ser “jefe máximo, ni caudillo, ni hombre fuerte, ni líder moral, mucho menos cacique”.

“Estoy terminando mi ciclo, me siento muy contento, estoy a punto de decir ‘misión cumplida’, tengo muchísimo qué agradecerle al pueblo de México, le tengo un profundo amor al pueblo, sincero”, zanjó.

Finalmente, recordó que no tendrá mayores privilegios como expresidente pues durante su administración quitó la pensión vitalicia a los exmandatarios.