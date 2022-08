Los migrantes mexicanos en Estados Unidos usan las fiestas de las quinceañeras para reforzar sus lazos comunitarios, según la premisa de la artista Angélica Escoto, de la fronteriza Tijuana, quien durante casi 10 años fotografió fiestas de quince años y ahora presenta la exposición "Ellas no bailan solas".

El Centro Cultural Tijuana (Cecut), ubicado a un par de kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro, es el recinto en donde está la exposición, que consta de 57 fotografías que recrean y dan vida a estas fiestas, tradicionales en México y Latinoamérica para celebrar a las jóvenes que cumplen 15 años.

Escoto expuso este lunes a Efe que "Ellas no bailan solas" es una serie fotográfica documental "sobre las hijas de los migrantes que cruzaron por el cañón Zapata y por 'el bordo' en los años ochenta y que se quedaron a vivir en San Diego".

Foto: EFE

De acuerdo con un estudio de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), el cañón Zapata era una zona fronteriza de Tijuana por donde los migrantes cruzaban diariamente durante los años ochenta.

La artista relata que en 2006 puso un anuncio en el periódico "El Latino" de San Diego para ofrecer servicios de video y foto, con lo que comenzó a trabajar con estas comunidades.

“Era mi negocio, pero ahí comencé a ir a las fiestas. Me hablan y me di cuenta de que las personas que más me solicitaban eran migrantes de Guerrero, Oaxaca y Michoacán”, dijo.