Asaltantes atacan salvajemente a anciana en NY y le roban sus pertenencias

Una mujer de 76 años fue brutalmente atacada durante un asalto llevado a cabo en el vestíbulo del edificio en donde vive en Nueva York.

De acuerdo con un video que se está viralizando en redes sociales, la víctima iba entrando al complejo de departamentos donde vive cuando tres personas entraron detrás de ella y la atacaron para después robarle sus pertenencias.

El incidente ocurrió en el Bronx, entre las avenidas Roberts y Hobart en Pelham Bay este fin de semana, confirmaron las autoridades luego de que se revelara el video.

Las cámaras captaron el momento en que la víctima se dio cuenta que la seguían. Intentó cerrar las puertas principales del lugar, pero fue en vano, ya que dos de los atacantes la siguieron hasta adentro, la golpearon en el rostro, la aventaron contra el piso y después le robaron su bolso.

Los sospechosos parecen ser tres jóvenes: dos mujeres y un hombre. Una de las mujeres le arrebató el bolso y la arrojó al suelo para después agredirla verbalmente y salir corriendo.

El video se corta en el momento en que las dos mujeres salen huyendo, pero, según los informes, el tercer asaltante entró después y golpeó brutalmente a la mujer que yacía en el suelo sin poder moverse debido al impacto contra el suelo.

Los delincuentes huyeron del edificio con $50 dólares, un monedero con cambio, una tarjeta de débito y tarjetas del seguro social, informó la policía.

Luego del ataque, la mujer fue trasladada de emergencia al Centro Médico Jacobi, ubicado cerca del lugar de los hechos. Al parecer llegó al hospital con la cadera fracturada y golpes en la cara.

El video del asalto fue compartido inicialmente por el Departamento de Policía de Nueva York en Twitter, posteriormente fue compartido en otras cuentas y en otras redes sociales.

Las autoridades dijeron que todavía no se han hecho arrestos debido a que los delincuentes no han sido identificados.

WANTED-ROBBERY: On 4/3/22 at approx. 12:30 AM, vicinity of Roberts & Hobart Ave @NYPD45PCT Bronx. The suspects forcibly removed a 76 year-old victim's purse. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/7VzI3YvCEU