Así reaccionó Rafael Nadal ante el retiro de Roger Federer

El tenista español Rafael Nadal ha dejado patente su tristeza por la retirada del suizo Roger Federer, su gran rival en las pistas durante casi dos décadas, con un mensaje en las redes sociales.

"Querido Roger, mi amigo y rival", escribe Nadal. "Me gustaría que este día no hubiera llegado nunca. Es un día triste para mí personalmente y para todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha", añade.

Federer, ex número uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, anunció este jueves su retirada, que se hará efectiva al término de la Copa Laver en Londres que disputará del 23 al 25 de septiembre.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court