Barron, hijo de Donald y Melania Trump, tuvo Covid-19

Barron Trump, de 14 años, hijo de Donald y Melania Trump, también dio positivo a la prueba de covid-19, anunció el miércoles la primera dama de Estados Unidos, aclarando que el menor dio después negativo.

"Naturalmente yo de inmediato pensé en nuestro hijo", escribió en un texto titulado "Mi experiencia con el covid-19", dos semanas después de haber resultado positiva en la prueba del virus, igual que su marido.

"Para nuestro gran alivio, dio negativo (...) Mis preocupaciones se hicieron realidad cuando se le hizo la prueba de nuevo y los resultados fueron positivos", añadió, señalando que después de eso su hijo había dado negativo nuevamente.

"Por suerte, es un adolescente sano y no ha mostrado ningún síntoma", añadió.

To all who have reached out - thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY