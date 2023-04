Bed Bath & Beyond se declara en bancorrota; ¿Qué pasará con sus tiendas? La empresa de enseres y productos de decoración reconoció que no logró conseguir los fondos

Bed Bath & Beyond solicitó protección por bancarrota, Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)