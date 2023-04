Eiza González fue fotografiada en medio de las filmaciones de su próximo proyecto The Ministry of Ungentlemanly Warfare junto a Henry Cavill y Alex Pettyfer, en HMS Belfast del Támesis.

Fue cantada destilando glamour y belleza con un elegante vestido blanco, que dio guiño al icónico vestido blanco halter que usó Marilyn Monroe en The Seven Year Itch, de 1955.

La actriz mexicana lució un vestido de satén blanco, de corte lápiz, con cuello halter y escote cruzado, así como espalda descubierta y falda asimétrica.

Combinó la elegante prenda, con un par de zapatillas plateadas estilo vintage, un collar de diamantes brillantes y pendientes a juego; fue vista cubriéndose del frío con una chamarra negra extragrande y un par de gafas solares de diseñador.

Destiló belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rojo carmesí y blush rosado; su cabello se lució peinado con mechones rizados y flequillo de lado.

Eiza González se une a Henry Cavill en set de grabación. Foto: The Grosby Group.

En Instagram, la actriz compartió algunos detalles de su look y escribió sobre el proyecto. “No había reído, disfrutado y crecido tanto en mucho tiempo. Este trabajo realmente me cambió la vida. Amo a mis muchachos. Amo a mi tripulación. Me encanta todo acerca de este proyecto. Y te amo, @GuyRitchie. ¡Gracias! Hasta la próxima”.

Eiza González tomó el papel de una francotiradora militar y espía profesional en la película, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Junto a ella actúa Henry Cavill, que es el líder de una organización secreta de combate.

Según la sinopsis, la adaptación del libro del mismo nombre de Damien Lewis, 2015, se centra en una organización de combate creada por el entonces primer ministro británico Winston Churchill y el comandante Ian Fleming.

Los primeros detalles de la participación de Eiza se dieron a conocer en octubre pasado, sorprendiendo a sus fanáticos por participar junto a los actores hollywoodenses del mo mento. Se sabe que comenzaron las primeras filmaciones en Turquía y después en Londres. La película será estrenada en 2024.

Poco después que se filtraran las fotos tomadas en el set de grabación sobre el Támesis, Eiza fue señalada en redes sociales como la supuesta causante del divorcio de su coprotagonista Alex Pettyfer y su esposa Toni Garrn.

Y es que justo cuando se viralizaron las tomas del filme, la modelo alemana, Garrn, emitió un comunicado diciendo que su matrimonio se había terminado y que su relación con Alex sería amistosa en pro de la crianza de su hijo de dos años.

Si bien no se sabe los detalles de su separación, los usuarios de Instagram y Twitter han asegurado que Eiza podría ser la causante, debido a la estrecha relación que tienen.

En la reciente publicación de Instagram de Eiza, Alex escribió: “El epítome de la estrella de cine chic. Eiza Gonzpalez, hasta la próxima. También quienquiera que haya sido el fotógrafo, esas fotos son hermosas”. Este comentario intensificó los rumores.