Biden pide ciudadanía para los 'dreamers' en aniversario 10 de DACA

El presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió este miércoles al Congreso que apruebe una ley para permitir el acceso a la ciudadanía de los miles de indocumentados conocidos como "soñadores" que llegaron al país de niños y han podido frenar su deportación gracias al programa DACA.

"Dejé claro en mi discurso del Estado de la Unión que necesitamos crear un camino a la ciudadanía para los soñadores. Le sigo instando al Congreso a aprobar una ley que justo haga eso, para que yo la pueda firmar inmediatamente", añadió el mandatario en el video, que dura algo menos de minuto y medio.

El mandatario describió como uno de "los logros de los que está más orgulloso" la proclamación en 2012 del programa DACA cuando él era vicepresidente y Barack Obama (2009-2017) ocupaba la Presidencia.

"Desde entonces -contó-, DACA ha transformado la vida de cientos de miles de jóvenes conocidos como soñadores, que llegaron aquí de niños y solo saben que EE.UU. es su casa, no conocen ningún otro lugar".

Ten years ago today, I stood by President Obama as we carried out one of our proudest accomplishments. On this 10th DACA Anniversary, we celebrate the transformational impact it’s had on hundreds of thousands of young people.



It's time for Congress to make this permanent now. pic.twitter.com/03GyhwRtae