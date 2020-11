Biden reincorporará EU al Acuerdo del Clima de París en su primer día de presidencia

El candidato demócrata Joe Biden prometió que si gana la carrera hacia la Casa Blanca su país va a volver a formar parte del Acuerdo del Clima de París en su primer día de gobierno, después de que este miércoles tuviera efecto la salida oficial de Estados Unidos de este pacto.

"Hoy el gobierno abandonó oficialmente el Acuerdo del Clima de París. Y en exactamente 77 días, un gobierno de Biden va a volver a incorporarse", en referencia al 20 de enero de 2021, fecha del inicio del mandato, escribió el candidato demócrata en Twitter.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2