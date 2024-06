La salud de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, volvió a causar incertidumbre al ser captado con una apariencia ‘congelada’ durante el evento por el Día de la Emancipación que se celebró en la Casa Blanca.

Previo a la celebración conocida como Juneteenth, que se conmemora cada 16 de junio, el mandatario fue visto con una postura estática y una sonrisa paralizada mientras Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos bailaba a su lado al ritmo de la música.

Durante el festejo, también estuvo el segundo caballero, Doug Emhoff y Philonise Floyd, quien se percató de la actitud ‘anormal’ de Biden y rodeó su espalda con un abrazo que culminó en un choque de puños.

En redes sociales, usuarios definieron la situación con tonos burlescos y señalaron que “parece un robot” o un "reptiliano" que se “está reseteando”, mientras otros internautas, indicaron que su situación “da pena”.

“Ya no da risa si no pena, ese hombre debe estar en casa, tranquilo, viviendo su última etapa”, comentaron.

🇺🇲 | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pareció quedarse congelado durante una celebración en la Casa Blanca el lunes.



Biden, de 81 años, fue grabado inmóvil mientras quienes lo rodeaban, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, aplaudían y bailaban en un concierto con… pic.twitter.com/dDhIAFs8YX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 11, 2024

Los momentos “bochornosos” del presidente Joe Biden

No es la primera vez que el presidente Joe Biden protagoniza momentos de “bochorno”, ya que durante la celebración en honor a los soldados en el Día D, acusaron al mandatario de “hacer popo” en plena tarima del evento.

En la grabación, que adquirió popularidad con rapidez, se observa al dirigente de pie sobre el escenario, hasta que segundos después se agacha en una posición que usuarios vincularon a la de “hacer del baño”.

De acuerdo con los comentarios de redes sociales, Biden “se sentó en una taza de baño imaginaria”, sin embargo, en realidad se trata de un video que fue cortado.

Los momentos ocurrieron después de los rumores de una supuesta demencia senil, tras la investigación de Robert K. Hur, el fiscal especial, donde informa que es un “hombre bienintencionado de avanzada edad con una mala memoria” y después de asegurar, que el mandatario no recordaba la razón de la muerte de su hijo.

“¿Cómo se atreve a mencionar eso? Cada Día de los Caídos hacemos un servicio para recordarlo al que asisten amigos y familiares y la gente que lo amaba. No necesito a nadie, no necesito a nadie que me recuerde cuándo falleció”, contestó Biden.