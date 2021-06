Boris Johnson calificó de "inútil total" a su ministro de Sanidad

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue blanco este miércoles de una nueva acusación chocante por parte de su exconsejero Dominic Cummings, quien afirmó, presentando como prueba una captura de pantalla, que había tildado de "inútil total" a su ministro de Sanidad.

Cummings, controvertido cerebro de la campaña del Brexit en 2016 y hasta noviembre muy influyente "consejero especial" de Johnson, declaró hace unos meses la guerra a su exjefe. Y durante una maratoniana comparecencia parlamentaria a finales de mayo criticó muy duramente la gestión de la pandemia por su ejecutivo.

Calificó a Johnson de "inapto" pero atacó especialmente al ministro de Sanidad, Matt Hancock, a quien acusó de haber "mentido" en varias ocasiones y del que consideró que debería haber sido "destituido".

86/ Evidence on the covid disaster: as the PM said himself, Hancock's performance on testing, procurement, PPE, care homes etc was 'totally fucking hopeless', & his account to MPs was fiction: https://t.co/lur4Ddrddy pic.twitter.com/JVGLCSov7v