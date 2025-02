Carlos Slim vs Elon Musk: Así respondió el ‘amigo de Trump’ a la apuesta de que no llegará a Marte en 2028 El empresario mexicano retó al millonario amigo de Trump y le aseguró que no lograría su meta de llegar a Marte como lo tiene planeado.

