El gobierno de Donald Trump y la oposición demócrata sostendrán conversaciones el martes por la tarde, en la que podría ser la última chance de adoptar un nuevo plan de estímulo económico antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

La jefa de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, encargados de las negociaciones, conversarán a las 19H00 GMT, dijo a la AFP una fuente parlamentaria.

El domingo, Pelosi fijó un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo. Wall Street cerró a la baja el lunes en medio del escepticismo sobre estas conversaciones.

Luego de una charla telefónica de casi una hora el lunes, Pelosi "encomendó a los presidentes de las comisiones conciliar las diferencias con sus pares del Partido Republicano en aspectos clave", indicó su portavoz, Drew Hammill, en Twitter.

