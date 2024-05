Asistentes del Zoológico Taizhou, ubicado en la provincia de Jiangsu en China, acusaron al centro animal de teñir el pelo de algunos perros para hacerlos pasar por pandas bebés en una exhibición.

Los hechos se dieron a conocer a través de un video en redes sociales, que muestra a dos cachorros de la raza Chow Chow, característicos por su color café, pintados de negro con blanco con los patrones de los osos pandas, animales simbólicos de la cultura China.

De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, los perros formaron parte de una muestra diaria para atraer más público, ante la falta de ejemplares reales en el recinto.

"No hay osos panda en el zoológico y, como resultado, queríamos hacer esto", explicó el personal de Taizhou.

🇨🇳 | Un zoológico chino causa indignación entre los visitantes al descubrir que la exhibición de 'pandas' en realidad eran perros teñidos de blanco y negro.



A los perros les cortaron el pelaje antes de agregarles tinte blanco y negro en la cara y el cuerpo para hacerlos parecer… pic.twitter.com/oXW78oqxuM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 7, 2024

Los visitantes mostraron su indignación y acusaron al zoológico de ‘maltrato animal’ por tinturar el pelaje, sin embargo, un portavoz indicó que el proceso se realizó con tinte natural que no pone en peligro la salud de los animales.

“La gente también se tiñe el pelo. Se puede utilizar tinte natural en perros si tienen pelaje largo", señaló.

En redes sociales, el hecho causó polémica entre los usuarios y mientras algunos defienden la postura del centro animal, otros aseguran que ‘’no se puede comparar’’ el proceso que se realiza en humanos con el que se realiza en cachorros.

‘’Los humanos no nos lamemos el pelaje y no creo que el tinte no cause daños a la salud del animal y cerca de los ojos’’, explicaron.

¿China ya había engañado a visitantes de zoológico con sus "osos"?

En 2023, visitantes de un zoológico en China acusaron al recinto de disfrazar humanos para hacerlos pasar por osos, ya que en los videos difundidos se puede observar al mamífero con una postura y complexión similar a la de una persona.

Hangzhou Zoo negó en un comunicado que se tratara de una manipulación y aseguró que ‘’no todos los osos son gigantes’’, como es el caso del ejemplar conocido como ‘malayo’.

“Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso, pero no todos los osos son gigantes. Los osos malayos son pequeños, el oso más pequeño del mundo”, explicó.

Además, indicó que la postura parecida al humano es común: “Algunas personas piensan que la forma en que me pongo de pie es demasiado humana así que lo repito una vez más: soy un oso malayo''.

¿Pintar mascotas es una nueva moda?

A pesar de que diversos especialistas aseguran que teñir el pelaje de las mascotas puede causar alergias, aumentar sus niveles de estrés y modificar el olor que utilizan para comunicarse entre especies, la moda sigue en auge.

En redes sociales se pueden encontrar videos que muestran el proceso de tinturación de mascotas con diseños coloridos o que simulan personajes animados u otros animales como leopardos, pandas o tigres.