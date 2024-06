Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer elegida para ser presidenta de México, que asumirá el cargo el 1 de octubre de 2024, por lo que los ojos y la atención pública están sobre ella y su familia.

Específicamente, el interés se ha centrado en la identidad y vida de su hija biológica y de su hijastro, Mariana y Rodrigo Ímaz.

¿Quiénes son los hijos de Claudia Sheinbaum?

La próxima presidenta de México sólo tiene una hija biológica llamada Mariana Ímaz Shienbaum, que procreó en su primer matrimonio con el político y académico Carlos Ímaz Gispert. Cabe destacar que con su actual esposo Jesús María Tarriba no tiene hijos.

Mariana Ímaz Sheinbaum nació en 1988, por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

Según los informes, al igual que su padre, Mariana está enfocada en su carrera como docente de Historiografía y Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tiene un título por la misma institución como licenciada en historia, además de una maestría en teoría de la literatura por la Universidad de Barcelona y un doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz.

Por su parte, Rodrigo Ímaz no es su hijo biológico pero ambos son cercanos y tienen buena relación, ya que Claudia apoyó en su crianza.

Rodrígo Ímaz Alarcón es hijo del primer esposo de Claudia, Carlos Ímaz, y de Sandra Alarcón, con quien se casó años antes de vincularse con Sheinbaum.

Ímaz Alarcón nació en 1982, por lo que actualmente tiene 41 años.

Como su familia, él también es egresado de la UNAM, específicamente de la carrera de artes visuales, aunque estuvo a punto de convertirse en un futbolista profesional en Puebla, según ha contado.

En una entrevista dijo: “Eso no me generó ninguna certeza, al revés, me generó muchas incertidumbres y eventualmente decidí no seguir ese camino, por lo que estudié artes visuales y me dediqué a producir arte”.

Tras dejar a un lado la opción de ser jugador, se enfocó en su carrera de artes, tanto en la UNAM como en Valencia, España, así como en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC-UNAM).

¿Quién fue el primer esposo de Claudia Sheinbaum?

Antes de casarse con Jesús María Tarriba, Claudia estuvo casada con el activista, académico y político Carlos Ímaz Gispert desde 1987 hasta 2016.

Ímaz es conocido en la política por haber sido uno de los miembros fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y miembro activo desde 1987 hasta 2013.

También fue conocido en 2004, durante su trabajo como jefe delegacional de Tlalpan, por ser vinculado en los videoescándalos de políticos y servidores públicos implicados en el manejo ilegal de fuertes sumas de dinero.

Sheinbaum anunció su divorcio de Ímaz en 2016 y comenzó a salir con Tarriba en 2022; su matrimonio sucedió un año después, en 2023.