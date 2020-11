Cocaína, abusos y vínculos con la mafia italiana; los escándalos de Maradona

Diego Armando Maradona fue una de las estrellas más importantes del futbol, no sólo en su natal Argentina, sino en todo el mundo.

El astro tocó los cuernos de la luna con sus fichajes en importantes equipos como el Boca Juniors, el Barcelona, Napoli y el Sevilla, pero al igual que su talento le atrajo fama y riqueza, también lo orilló a romper las reglas, protagonizar escándalos y a experimentar desgracias que puso en peligro su carrera.

Prostitución y vínculos con la mafía napolitana

En 1991, cuando jugaba para el SSC Napoli en la Serie A de Italia, Maradona fue descubierto tratando de ‘ordenar’ silenciosamente dos prostitutas de una organización ligada a la mafia napolitana, misma que se especuló fue la que financió su contrato en Italia y le ofreció protección.

Según datos de The New York Post, el jugador hizo una llamada a las 3:40 am para solicitar los servicios de las dos mujeres, pero la persona que le atendió le solicitó saludar a su hijo, un fanático del club de futbol.

“Ese momento es como una comedia trágica”, cita el medio a Asif Kapadia, director del documental Diego Maradona.

“Aquí hay un hombre que está trayando de escapar de la fama y perderse en sus adicciones al sexo, las drogas, el alcohol, pero en medio de todo eso tienes a un niño que se lanza a la llamada para preguntarle sobre el último partido. Si pusieras eso en un episodio de ‘Los Soprano’, pensarías que es divertido, pero pensarías, ‘eso nunca sucederá’. Pero lo hizo. Así era la vida de Diego”, añadió.

Consumo y posesión de drogas

Según los datos, la llamada fue intervenida por las autoridades y utilizada como prueba para presentar cargos contra el mediocampista por posesión y distribución de cocaína, ya que les ofreció algo de esta sustancia a sus ‘invitadas’.

Sin embargo, esta no fue la ocasión en la que iniciaron sus problemas con las drogas.

El ídolo argentino comenzó a consumir cocaína cuando llegó a Europa para jugar con el Barcelona.

Su llegada al club le fue complicada y su personalidad lo llevó a chocar numerosas veces con sus compañeros; además, su fama en ascenso lo llevó a aislarse del mundo exterior para evitar el escrutinio mediático luego de protagonizar salvajes fiestas, lesiones y más controversias.

Si bien el consumo de las drogas inició como un mero placer proporcionado por sus amistades en la mafia, con el paso del tiempo se convirtió en un hábito que practicaba al final de cada juego semanal y en los festejos que duraban por días, dice The New Yorker.

La adicción le significó, entre tantas ‘desgracias’, la derrota en la final de la Copa del Rey de 1984 contra el Atlético de Bilbao y una pelea a gran escala que lo incluyó golpeando a un oponente con la rodilla y dejándolo inconsciente en el campo. Esta pelea fue presenciada por la familia real española que había sido invitada al partido.

En 1994 regresó a la selección argentina para disputar la Copa del Mundo, pero falló su antidopaje por efedrina, una sustancia que mejora el rendimiento.

Durante el resto de la década de los noventa, su carrera futbolística fue opacada por el consumo contínuo de cocaína, la obesidad y el alcoholismo.

Diego Armando Maradona, niño de un barrio pobre de Buenos Aires convertido en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, falleció este miércoles a los 60 años de un paro cardíaco. https://t.co/f5DPzlFAm2 pic.twitter.com/fPjuLym1cL — Vive USA (@Vive_USA) November 25, 2020

Maradona y las mujeres

La organización mafiosa nombrada como Camorra, le ofreció varios beneficios a Maradona, entre ellos acceso a servicios de mujeres ‘fáciles’.

Aunque en el momento en que se encontraba en Italia estaba casado con su novia de toda la vida, Claudia Villafane, se vinculó con la amiga de su hermana, Cristina Sinagra.

Esta mujer dio a luz a Diego Jr. a finales de los ochenta y durante una aparición que hizo en televisión italiana, reveló que el bebé era hijo legítimo del futbolista.

En su documental, Diego Armando admitió que sabía del hijo a pesar de haberlo negado en su momento y dijo “No me importaba” ya que estaba más interesado en su apogeo y en no mostrar debilidad o cometer errores.

Reconoció a su hijo hasta 2016 luego de haber reconocido a varios hijos con diferentes mujeres.

En 2017 Diego Armando fue acusado por haber abusado sexualmente de una periodista rusa.

Según informes de El País, Yekaterina Nadólskaya aseguró que el jugador la molestó y le intentó quitar la ropa cuando se quedaron solos en una habitación de hotel en San Petersburgo.

La mujer había llegado al lugar para entrevistar al argentino y poco después llegó uno de los asistentes de Diego y le arrojó $500 dólares.

Tras el incidente, un medio ruso dio otra versión de los hechos y aseguró que Nadólskaya tenía un historial de situaciones similares con políticos rusos.

Vetado de Italia

Después de la Copa del Mundo en 1990, Maradona se convirtió en una persona non grata en el país que lo había adoptado como un héroe nacional.

Esto debido a que en la semifinal, Argentina le ganó a Italia en una tanda de penales, uno de ellos hecho por el astro.

Además, los problemas con la policía, el consumo de drogas, las escuchas telefónicas y su vínculo con la mafia italiana llevaron al jugador a recibir una sentencia que decretó su prohibición de 15 meses en el futbol de dicho país.

