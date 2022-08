Colapsa caballo de carruaje turístico en Nueva York y conductor lo golpea

La organización animalista Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA, en inglés) pidió este jueves a las autoridades de Nueva York investigar el maltrato de un caballo utilizado en uno de los carruajes para turistas que recorren Central Park, que se desplomó ayer en la calle.

Los medios locales se hicieron eco de que el caballo, llamado Ryder, se desplomó por la tarde en una zona cercana al parque y el conductor del carruaje le pegó repetidas veces instándole a levantarse mientras los viandantes se lo recriminaban, pero el animal no tenía fuerzas y acabó recostado en el asfalto.

Según The New York Post, después llegó un dispositivo policial que refrescó al caballo con agua y finalmente se lo llevó en un vehículo especial, mientras que el conductor se fue del lugar cargando a pulso el carruaje.

