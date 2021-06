Colapsa puente peatonal en carretera en Washington; hay 6 heridos

Al menos seis personas heridos es el saldo preliminar luego de que un puente peatonal colapsó sobre la carretera interestatal 295 en Washington, DC.

De acuerdo con medios estadounidenses, el puente colapsó en Kenilworth Avenue y Polk Street NE.

En su cuenta de twitter, DC Fire and EMS reporta que cuatro personas fueron trasladas a un hospital, aunque no informa si su estado de salud es grave.

La cadena CNN señala que, de acuerdo con información de los bomberos, una unidad de materiales peligrosos estaba en escena mitigando una fuga de combustible diesel de un camión que estabaa debajo del puente, y al menos otro vehículo fue golpeado por escombros.

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe