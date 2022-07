Coldplay proyecta imágenes del telescopio Webb durante concierto

¡Un cielo lleno de estrellas! La agrupación musical Coldplay se unió a la euforia por la revelación de las imágenes detalladas del espacio profundo tomadas por el telescopio James Webb y las proyectó en uno de sus conciertos.

La banda liderada por Chris Martin se presentó en el Estadio Olímpico de Berlín los días 10, 12 y 13 de julio, con la gira mundial The Music of The Spheres.

Los músicos interpretaron sus éxitos como Paradise, Charlie Brown, The Scientist, Viva la Vida, Yellow y Fix You.

Uno de los momentos memorables del concierto del 12 de julio ocurrió durante la interpretación de la canción A Sky Full of Stars.

Mientras Coldplay hacía retumbar el estadio, sus fanáticos saltaron, aplaudieron y corearon la canción.

Las imágenes de Webb se hicieron presentes en un concierto de Coldplay.

Coldplay, la banda británica, proyectó las primeras imágenes científicas del nuevo telescopio espacial al ritmo de la canción "a sky full of stars". pic.twitter.com/RCN81DUrYn — Somos Cosmos (@InformaCosmos) July 13, 2022

En la parte final de A Sky Full of Stars, en las pantallas que se colocaron a los extremos del escenario se proyectaron las imágenes del telescopio Webb, lo que llevó al máximo las emociones de los fans que se reunieron en el Estadio Olímpico de Berlín.

El telescopio Webb otorgó la imagen infrarroja más detallada que se tiene del universo y acercó a los científicos cuatro veces más al Big Bang que el telescopio Hubble. Las imágenes reveladas se tomaron a diferentes longitudes de onda de luz durante 12.5 horas.

El telescopio se creó con una inversión de 10 mil millones de dólares, en una colaboración de la NASA con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, y se lanzó al espacio en diciembre de 2021.

Las imágenes incluyen tomas de la nebulosa de Carina, del grupo de galaxias compuesto como Quinteto de Stephan, de la nebulosa del Anillo Sur, el planeta WASP-96b y del cúmulo de galaxias SMACS 0723.