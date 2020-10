Colorado vive el incendio más grande de su historia en las Montañas Rocosas

FORT COLLINS, Colorado, EE.UU. (AP) — Uno de dos incendios forestales en las Montañas Rocosas avivados por los fuertes vientos se ha convertido en el más grande en la historia de Colorado.

Los bomberos esperaban que las ráfagas continúen el fin de semana, pero señalaron que estaban bien ubicados para impedir que el Incendio Cameron Peak consuma más cabañas en la zona montañosa al oeste de Fort Collins, Colorado.

Aproximadamente 90 camiones y 500 elementos del Departamento de Bomberos se hallaban en el lugar el jueves para proteger viviendas y otros edificios a lo largo de los flancos orientales especialmente activos del incendio, indicó el jefe de sección de operaciones, Paul Delmerico, el jueves.

#Breaking: #CameronPeakFire is now the largest wildfire in Colorado history. Officials said the fire grew to 158,300 acres on Wednesday and is 56% contained. You can watch the community update live right now on https://t.co/WW1pXoq8BX.



Video from @bdroths: pic.twitter.com/U8qR5ysQfj