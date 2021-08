Comediante Kathy Griffin padece cáncer; “nunca he fumado”, dice

La comediante estadounidense Kathy Griffin, cuya larga carrera como monologuista se tambaleó en 2017 tras fotografiarse sosteniendo una cabeza ensangrentada de Donald Trump de utilería, reveló el lunes que tiene cáncer de pulmón.

Dijo que sus médicos eran optimistas pues el cáncer estaba en fase uno y se limitaba a su pulmón izquierdo, y que no se esperaba que tuviera que someterse a quimioterapia o radiación. "Debería estar en pie y correteando de un lado a otro como siempre en un mes o menos", escribió.

Pionera en el género del stand-up femenino, su álbum debut, "For Your Consideration", que lanzó en 2008, se convirtió en el primero de una mujer en alcanzar la cima de las listas de comedia de Billboard.

Después publicó otros cinco álbumes y ha aparecido en múltiples películas y programas de televisión a lo largo de su carrera como monologuista.

Pero en 2017, la galardonada intérprete posó con un objeto que representaba la cabeza cortada y ensangrentada del entonces presidente Trump.

So Kathy Griffin (host of The View) just said she has cancer and the Trumpers are celebrating saying “karma”, because of this pic she took from a few years back. Yet I thought they love free speech. #hypocrisy #trump #KathyGriffin pic.twitter.com/j1qT6BXovG