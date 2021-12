La congresista republicana Lauren Boebert desató polémica en la política estadounidense por compartir en sus redes sociales una fotografía navideña acompañada por sus cuatro hijos y todos llevaban armas.

En la imagen compartida en su cuenta de Instagram se muestra a la legisladora de Colorado posando frente a un árbol de Navidad en una casa. Junto a ella también modelaron los cuatro hijos que tiene con su esposo Jayson Boebert.

Cada uno de los menores tenía en sus manos un rifle de cañón largo mientras sonreían a la cámara.

The Boeberts have your six, @RepThomasMassie ! (No spare ammo for you, though) pic.twitter.com/EnDYuXaHDF

En la publicación Lauren mencionó al también republicano Thomas Massie, a quien le advirtió que no tenía repuestos de municiones para él. La fotografía fue un mensaje de apoyo para Massie, quien también publicó una tarjeta navideña en la que todos los integrantes de su familia portaban un arma.

Ambas imágenes fueron publicadas después del tiroteo en una escuela de Michigan, perpetrado por un estudiante de 15 años, quien mató a cuatro de sus compañeros.

Luego de la publicación de Massie y la polémica que generó, Boebrt comentó que ese era su tipo de tarjeta navideña y la recreó con sus hijos.

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez criticó de inmediato la fotografía de Lauren Boebert, a través de Twitter. “Díganme de nuevo dónde dijo Cristo ‘usen la conmemoración de mi nacimiento para usar armas violentas para beneficio político personal”, reclamó.

A esto, la republicana respondió que Ocasio-Cortez usaba su posición política para atacar a sus hijos con sus regalos de Navidad.

Tell me again where Christ said “use the commemoration of my birth to flex violent weapons for personal political gain”?



lol @ all the years Republicans spent on cultural hysteria of society “erasing Christmas and it’s meaning” when they’re doing that fine all on their own https://t.co/TOKE1SmY4C