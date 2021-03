Conoce a Isabel Guzmán, la latina asesora de Biden

Isabel Guzmán se convirtió este martes en la primera y única mujer latina que forma parte del gabinete del presidente estadounidense, Joe Biden, y lo hizo con la promesa de derribar las barreras que impiden prosperar a los pequeños negocios dirigidos por hispanos y otras minorías.

Guzmán, de raíces mexicanas, fue confirmada este martes como nueva directora de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, en inglés) por una amplia mayoría en el Senado, con 81 votos a favor y 17 en contra.

Senate confirms Isabel Guzman to lead Small Business Administration



The vote to confirm Isabel Guzman was 81-17. She is the 18th member of Biden’s Cabinet to win Senate confirmation.https://t.co/DlJ3oz0LNr pic.twitter.com/xrYU80YVUH