Continúan las inundaciones en California; ordenan evacuación en San Bernardino

Los rescatistas buscaban el miércoles a una persona desaparecida en un alud que arrastró rocas por las laderas azotadas por incendios en las comunidades montañosas del sur de California, mientras que los bomberos contuvieron un incendio de una semana de duración que ganó fuerza y obligó a más evacuaciones a lo largo de las colinas en la parte norte del estado.

Ante previsiones de tormentas eléctricas y la posibilidad de que se produzcan más deslizamientos de tierra, se mantuvieron las órdenes de evacuación en algunas partes de las montañas de San Bernardino, donde inundaciones repentinas arrastraron coches y enterraron edificios a última hora del lunes al este de Los Ángeles.

A 805 kilómetros (500 millas) al norte, el incendio Mosquito destruyó estructuras cuando las llamas estallaron el martes por la tarde, apenas unas horas después de que las autoridades reportaran “grandes avances” en la batalla.

El incendio es uno de los tres grandes que se han producido en el estado.

