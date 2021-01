Covid. NY homenajea a empleados del transporte público fallecidos

- La ciudad de Nueva York comenzó desde este lunes a homenajear a los empleados del sistema de transporte público que continuaron trabajando durante la pandemia y que fallecieron a causa del coronavirus, exhibiendo retratos de ellos en las estaciones de metro.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que se ha visto especialmente impactada por la pandemia al perder a 140 de sus trabajadores, proyectará en 109 de sus 427 estaciones un video con retratos de 111 de las víctimas en las pantallas que normalmente muestran el mapa de la red subterránea y avisos de cambios en el servicio.

Junto a sus fotos, la MTA exhibirá un poema compuesto para la ocasión "Travels Far" (Viaja Lejos), obra de la laureada poeta estadounidense Tracy K. Smith, premiada con un Pulitzer en 2011.

TRAVELS FAR is a memorial honoring @MTA transit workers lost to COVID-19. Named after an original poem by Tracy K. Smith, TRAVELS FAR will be presented on digital screens @ 107 NYC Transit stations @ 10:30am, 3:30pm & 8:30pm daily through 2/7. https://t.co/yIq8ENQGbo pic.twitter.com/jG6L3YOlCP