Damar Hamlin presenta signos de mejoría tras infarto durante partido

Los Buffalo Bills de la NFL anunciaron este miércoles que su jugador Damar Hamlin presentó signos de mejoría del paro cardíaco que sufrió el lunes pasado durante el partido ante los Cincinnati Bengals.

Damar Hamlin, de 24 años, sufrió un paro cardíaco durante el duelo Bengals-Bills, último de la semana 17 de la temporada 2022 de la NFL, que fue suspendido por el incidente.

Damar Hamlin, collapsing on the field during the Bills vs Bengals game. CPR administered on the field, taken by ambulance, not breathing on his own. Only 24 yrs old…#DamarHamlin#BillsVsBengals pic.twitter.com/RSwww7Un0n