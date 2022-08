Danna Paola revela en qué sitio se siente más segura y se transforma

Lista para darlo todo en los Kids' Choice Awards México como conductora y performer, Danna Paola confiesa este martes en una entrevista con Efe que experimenta la versión más auténtica de su carrera rumbo a su gira “Éxtasis”, mientras trabaja a la par en un nuevo disco.

“Ahorita estoy siendo yo, esta Danna artista con un nuevo concepto donde estoy siendo 100 % yo. Es muy 'cool' haberlo encontrado y haberme podido quitar todas estas inseguridades y al final decir ¡esta soy yo!”, afianza la cantante mexicana de 27 años.

Danna acaba de cumplir un sueño al agotar en poco tiempo las entradas para su primer concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México después de una larga trayectoria.

Este será uno de los muchos conciertos de una gira internacional que nunca antes ha experimentado y que asegura que “muere” de ganas por realizar.

“Es un éxtasis, por eso le puse así a mi tour, porque para mí esa sensación de estar arriba del escenario es un éxtasis”, cuenta la también actriz, quien confiesa que no deja de tomar clases de canto y de prepararse.

Para Danna, los conciertos también son “rituales sagrados” en los que tiene la oportunidad de ver materializado todo su trabajo y un espacio de conexión muy especial con sus seguidores.

“Para mí, es muy sagrado dar un buen espectáculo y dar algo con mucha calidad y profesionalismo", dice.

"Es el único lugar en el que todo lo que trabajé el año, los lanzamientos, los videos, que también es increíble, se ve reflejado, es como la cúspide de un álbum cuando estas en vivo y escuchas a un estadio, a una arena", añade.

Además, también es el espacio en el que puede sacar a su propia Sasha Fierce (el alter ego, de Beyonce) y transformarse en un ser diferente al que es a diario.

“En el escenario me convierto en eso que no soy en la sala de mi casa. Me olvido de todo y me transformo completamente, es el sitio en el que me siento más segura de mí misma, más sensible y conecto muy ‘heavy’ (fuerte) con mi público y con cada alma que esta ahí”, menciona.

EL AMOR Y LA MÚSICA

Desde hace tiempo, Danna ha divulgado al mundo que está enamorada del también cantante mexicano Alex Hoyer.

Ahora han llevado su amor al plano laboral, pues juntos serán los presentadores de los Kids' Choice Awards México el próximo 30 de agosto, cuando Danna también tendrá la oportunidad de cantar un "mash up” de su música.

Sin embargo, una colaboración aún queda en puntos suspensivos, pues esperan que la primera sea "icónica".

“Hemos pensado muchas colaboraciones a lo largo de nuestra relación, nuestra primera conexión en la vida siempre ha sido la música y para mí es un honor poder trabajar con Alex porque es un genio”, cuenta Danna.

Sin embargo, sí ha sido parte de su proceso creativo en esta nueva etapa musical que ha sido inaugurada con el tema “Éxtasis”, una canción en la que buscó mezclar todas las influencias musicales que la han marcado.

Para ello, contó con la mezcla del ingeniero Tom Norris, el mismo que trabajó con Lady Gaga en “Chromatica”.

“Alex y yo decíamos que necesitábamos a alguien que le diera al gancho al sonido que queríamos tener en esta canción y para mí es un honor, y es tan icónico dentro de esta canción y en este proyecto, porque seguro haremos más cosas juntos”, menciona.

Con más de 50 canciones hechas y con la difícil tarea de elegir las mejores para su próximo disco, Danna estará entre los escenarios y el estudio.

“Estoy uniendo muchas mentes locas de la industria y gente genio que pueda estar dentro de este nuevo álbum”, comenta.

Además, adelanta que, aunque sigue sin planes de actuar, también trabaja en proyectos audiovisuales de su autoría.

“Estoy escribiendo mis propios proyectos, estoy produciendo una que otra cosita por ahí, es algo que como artista me hace sentir orgullosa que tengo la capacidad de escribir y dirigir proyectos de actuación para mí, y también para otros”, finaliza.