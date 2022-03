"Debemos frenar al agresor cuanto antes", le dice Zelenskyy a Biden

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, destacó este martes en una conversación telefónica con su par estadounidense, Joe Biden, la necesidad de "frenar" la invasión rusa de Ucrania "cuanto antes".

"Acabo de tener una conversación con el presidente de Estados Unidos (...) Se habló sobre el liderazgo estadounidense en las sanciones antirrusas y sobre la asistencia en defensa para Ucrania", escribió Zelenski en Twitter.

"Debemos frenar al agresor cuanto antes".

