Depositan por error $50 mil millones de dólares a cuenta bancaria de familia en EU

Una familia de Louisiana, Estados Unidos, se llevó la sorpresa de su vida al encontrar un depósito multimillonario en su cuenta bancaria.

De acuerdo con informes de medios locales, la familia James de Baton Rouge, Louisiana, encontró una transferencia errónea de $50 mil millones de dólares en su cuenta luego de revisar su estado de cuenta.

Darren James le dijo a los medios que recibió una extraña llamada de su esposa en la cual le dijo que debía prepararse para una impresionante noticia; la mujer había notado una enorme suma de dinero transferida a la cuenta bancaria que comparten con su hija.

El señor James llamó de inmediato al banco para informar el hecho y averiguar qué estaba sucediendo

“Fue una locura ver cómo se ve porque nunca había visto tantos ceros en mi vida”, dijo el hombre en entrevista a BR Proud.

“No me lo iba a quedar. Lo más desconcertante fue que ni siquiera sabemos de dónde vino. No conocemos a nadie con esa cantidad de dinero”, añadió.

Luego de que el banco fuera notificado, inició un proceso para corregir el error, aunque no informó la razón del depósito multimillonario ni de dónde procedía.

Según James, fue en cuestión de días en que la fortuna desapareció, aunque guardó evidencia de la suma.

“Fue una retención. Apareció el sábado cuando iba a hacer un depósito para nuestra hija. Se quedó allí el domingo, el lunes y el martes ya no estaba”, dijo James.

“Hay suficiente grandeza en este mundo donde todos podemos tener una vida que nunca pensamos que fuera posible. así que si tuviera $50 mil millones, bendeciría a los demás”, aseveró.

James dijo también que su hija se había emocionado con la suma millonaria, a lo que él y su esposa le dijeron que no se debía emocionar, ya que no podían conservar dicho dinero y que, en caso de hacerlo, se enfrentarían a las autoridades.

