Despiden a actriz en Nueva York por criticar funeral de un agente de policía

Una actriz neoyorquina ha sido despedida por criticar e insultar en un video difundido en las redes sociales el funeral multitudinario de un policía muerto, celebrado el pasado viernes en el centro de Manhattan, informaron varios medios locales.

"La productora de cine Face to Face ha tenido conocimiento del video insensible de una de nuestros miembros, Jaqueline Guzman. Face to Face no apoya ni puede excusar los comentarios hechos sobre el policía muerto Rivera. Como consecuencia, ya no pertenece más a la compañía", escribió la empresa en un breve comunicado en su cuenta de Facebook y reproducido por el diario The New York Post.