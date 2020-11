Donald Trump vs. Joe Biden, la historia de los hombres que buscan la presidencia

El demócrata Joe Biden y republicano Donald Trump se enfrentan en las elecciones 2020 para determinar quién ejercerá la presidencia de Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

Donald Trump asumió el cargo de presidente en enero de 2017. Llegó como un outsider a la política y asentó un discurso de America First durante su administración. No obstante, su último año estuvo marcado por la pandemia de coronavirus y la crisis económica que desató.

Joe Biden fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama y ahora pretende llegar a la Casa Blanca tras más de 40 años en el servicio público.

Te contamos la historia detrás de estos personajes.

Joseph Robinette Biden, Jr., nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania. Es el primero de cuatro hermanos. En 1953, la familia Biden se mudó de Pensilvania a Claymont, Delaware, donde posteriormente desarrolló su carrera política.

El demócrata se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Delaware y Syracuse y sirvió en el Consejo del Condado de New Castle.

Joe Biden comenzó a ejercer como abogado en 1969 en la ciudad de Wilmington, en Delaware. A los 29 años se convirtió en uno de los senadores más jóvenes en acceder al cargo. Su vida en el servicio público rendía frutos rápidamente, pero fue entonces cuando la tragedia llegó.

The Hispanic Council narra que, apenas unas semanas después de su elección para el Senado, la entonces esposa de Joe Biden, Neilia, así como su hija de un año, Naomi, murieron y sus dos hijos pequeños resultaron gravemente heridos en un accidente automovilístico.

Este hecho lo devastó. Pero en sus memorias dice que sólo mirar a sus hijos sobrevivientes lo inspiró a seguir adelante, en un momento en el que había llegado a comprender cómo algunas personas podían considerar el suicidio no sólo como una opción, sino como una opción racional.

Joe Biden fue senador de Delaware durante 36 años, miembro de alto rango del Comité Judicial del Senado durante 17 años. También fue miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado durante 12 años y se desempeñó en la configuración de la política exterior de Estados Unidos.

En febrero de 1988, Joe Biden sufrió dos aneurismas cerebrales potencialmente mortales, pues son ensanchamientos anormales en las arterias. Ha dicho en sus memorias que la experiencia lo convirtió en el tipo de hombre que es.

La tragedia invadió de nuevo a la familia cuando su hijo Beau fue diagnosticado con cáncer en 2013 y falleció por el glioblastoma en 2015, justo cuando aspiraba al cargo de gobernador de Delaware.

Biden fue el Vicepresidente de los Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, de 2008 a 2016.

Donald John Trump nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946. Su padre, Fred Trump, era un desarrollador inmobiliario de gran éxito.

Según el perfil de la Casa Blanca, Fred Trump era de ascendencia alemana y su esposa, Mary McLeod, de origen escocés. Su hijo Donald era el segundo más joven de cinco hermanos.

Donald Trump estudió en la Academia Militar de Nueva York y en la Escuela de Finanzas y Comercio Wharton de la Universidad de Pensilvania. Por el negocio familiar, se sintió atraído por la industria de los bienes raíces y la construcción.

Desde joven, se hizo cargo de la empresa de su padre, rebautizándola como Organización Trump.

“La Organización Trump pronto se involucró en una gran cantidad de proyectos, incluidos hoteles, complejos turísticos, edificios residenciales y comerciales y campos de golf, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Su primero de muchos libros fue The Art of the Deal , publicado en 1987. En 2004 lanzó The Apprentice (más tarde The Celebrity Apprentice ), una popular serie de televisión que se emitió hasta 2015”, señala la Casa Blanca.