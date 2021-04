Draft NFL. ¿Quiénes son las estrellas a seguir?

Liderada por Trevor Lawrence, considerado el mariscal de campo más prometedor en décadas, una nueva generación de 'quarterbacks' se perfila para copar los primeros lugares del Draft de la liga de football americano (NFL) que arranca el jueves.

Después de que la pandemia de covid-19 obligara a celebrarlo de forma virtual en 2020, la ceremonia anual de selección de los mejores talentos universitarios volverá a ofrecer un formato cercano al tradicional.

La NFL organizará tres días de actividades en diversos puntos de la ciudad de Cleveland (Ohio), la mayoría de ellas al aire libre, abriendo de nuevo la puerta a los aficionados.

El comisionado Roger Goodell, que en 2020 anunció las selecciones desde el sótano de su residencia, dará ahora la bienvenida a muchos de los nuevos jugadores de la NFL desde un escenario frente al lago Erie.

La primera de las siete rondas del Draft está programada para el jueves a las 17H00 locales (21H00 GMT) y, salvo sorpresa mayúscula, iniciará con los Jacksonville Jaguars eligiendo en el número uno a Trevor Lawrence, de la universidad de Clemson.

A sus 21 años, Lawrence es visto como el mayor talento de esta extraordinaria clase de mariscales de campo y se cree que puede tener un impacto como el de grandes figuras que llegaron en la primera selección, como Peyton Manning o John Elway.

CUÁNTO PESA Y MIDE TREVOR LAWRENCE

Con 1,98m de altura y 100 kilos de peso, Lawrence combina fuerza física con un conjunto de habilidades que incluyen un poderoso brazo, una inusual precisión en el pase profundo y aplomo en el 'pocket'.

Con esos atributos, el mariscal de campo condujo a Clemson a un campeonato nacional en 2018 en la primera de sus tres temporadas universitarias, en las que sumó 34 victorias y solo dos derrotas.

La perspectiva de que los Jaguars se hiciera con Lawrence en el primer lugar del Draft fue suficiente para convencer al legendario entrenador universitario Urban Meyer de que interrumpiera su retiro.

Meyer se hará cargo por primera vez de un banquillo de la NFL en Jacksonville, el peor equipo de la pasada temporada con solo una victoria en 16 partidos.

El técnico ha reconocido que el carácter de Lawrence le ha causado una gran impresión, destacando que el joven 'quarterback' haya preferido seguir el Draft en Clemson (Carolina del Sur) con un pequeño grupo de amigos y familiares evitando las festividades de Cleveland.

"De todo lo que habla es de ganar", dijo Meyer a ESPN. "De todo lo que habla es de mejorar. No del seguimiento en redes sociales, ni siquiera va a ir al Draft. No hay mucho más en su vida que su fe y su familia. Eso me intriga".

Lawrence sería el sexto mariscal de campo en ser escogido en el número uno en los siete últimos Drafts, con el ala defensiva Myles Garrett (2017) como único representante de las otras posiciones.

La mayor intriga del Draft gira en torno a las siguientes selecciones principales.

Los New York Jets poseen el número dos y parecen inclinarse por otro mariscal de campo, Zach Wilson (Universidad Brigham Young), para cubrir la vacante creada por la salida de Sam Darnold a principios de abril.

Más incertidumbre rodea a la tercera elección en manos de los San Francisco 49ers que, a diferencia de Jaguars y Jets, sí pueden ser aspirantes al título.

Los 49ers también podrían optar por hacerse con un joven 'quarterback', lo que pondría en tela de juicio el futuro en San Francisco de Jimmy Garoppolo, quien comandó al equipo hasta el Super Bowl de 2020 en el que cayeron ante Kansas City Chiefs.

San Francisco, que protagonizó una decepcionante última campaña diezmado por lesiones como la de Garoppolo, pactó con los Miami Dolphins para cambiar su puesto 12 del Draft por el 3 con la idea de reclutar a Mac Jones (Alabama).

Sin embargo, no se descarta que los 49ers se decanten por alguno de los otros dos prometedores mariscales de campo que han venido siguiendo: Trey Lance (North Dakota) y Justin Fields (Ohio State), que en cualquier caso se perfilan para salir en el Top-10.

En el cuarto lugar los Atlanta Falcons, que se han asegurado la continuidad de su 'quarterback' Matt Ryan, podrían ser los primeros en seleccionar a un jugador de otra posición, el ala cerrada Kyle Pitts (Florida).

Los Cincinnati Bengals, por su lado, podrían hacerse en el quinto puesto con el receptor Ja'Marr Chase, el exsocio en LSU de su joven mariscal de campo Joe Burrow, el número uno del Draft de 2020.