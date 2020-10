El baile de YMCA y otros momentos virales de Donald Trump

Donald Trump es uno de los presidentes más polémicos que ha tenido Estados Unidos y sus gestos fuera de protocolo se han vuelto virales entre los usuarios de redes sociales dentro y fuera del país.

El mandatario es un experto en marcar agenda con polémicas propuestas en contra de la migración o en tratar de modificar la información para que coincida con su discurso, así que diariamente está entre los principales temas de discusión de los estadounidenses.

Este fin de semana, un video de Trump se difundió en redes sociales pero no por sus declaraciones controvertidas, sino por sus movimientos de baile.

El presidente encabezó en Pensilvania su segundo mitin de campaña desde que dio positivo a coronavirus. Luego de ser criticado por su rápido regreso a los eventos públicos, Donald Trump quiso mostrar a sus simpatizantes y opositores que se encuentra en gran forma física.

Durante el evento, el republicano afirmó ser "inmune" al Covid-19 y celebró con un baile en el que movió sus puños y rodillas al ritmo de YMCA, canción que popularizó Village People.

President Trump dancing to the YMCA after his Florida rally tonight

pic.twitter.com/UKtKtWkqlS