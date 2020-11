Elecciones 2020. Biden, "optimista"; espera confirmar victoria en próximos días

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, pidió "mantener la fe" y se mostró "optimista", pese a que los resultados poco después de la medianoche no dejan claro si se impondrá al presidente, Donald Trump.

En un encuentro con simpatizantes en el exterior del Chase Center de Wilmington (Delaware), señaló que es optimista sobre poder ganar Wisconsin y Michigan, aunque "puede llevar tiempo" declarar su victoria, sobre todo, por los retrasos en Pensilvania.

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election.