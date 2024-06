A pesar de hablar español con claridad, una trabajadora de un restaurante de tacos conocido como ‘Mejico Lindo’ en California, Estados Unidos, se volvió viral por solo querer atender a un cliente en inglés.

El influencer conocido en redes sociales como Josue Jaib, compartió el video que filmó en el establecimiento durante la conversación que mantuvo con la empleada, quien señaló que no iba a tomar la orden porque “en Estados Unidos se habla inglés”.

En la grabación, el joven latino enfatizó que únicamente quería comprar 10 tacos y señaló su molestia porque “siempre tratan así a los mexicanos”, sin embargo, la trabajadora le contestó que se regresara a su país.

“No pues si no te gusta vete a tu país (...) aquí no hablamos español”, comentó la trabajadora.

Momentos más tarde, la mujer que sale con gorra, cubrebocas y un mandil negro, aceptó tomar la orden, sin embargo, se mostró enojada y no le otorgó su ticket de compra al cliente.

En redes sociales, usuarios señalaron su inconformidad con la actitud de la trabajadora e indicaron que es una situación que sucede con frecuencia con las personas latinas en Estados Unidos.

“Si la contratan es porque es bilingüe para atender a la gente hispana”, “Es verdad que los verdaderos gringos quieren darse a entender y el latino se hace que no habla español”, “se le ve el nopal en la frente”, comentaron.

Sin embargo, otros internautas defendieron a la mujer, ya que señalaron que no es su obligación atender en otro idioma solo porque la sucursal es de comida extranjera.

“¿O sea que si voy a un lugar de comida china, el mesero me tiene que hablar en chino?”, indicaron.

Empleado de McDonald's se niega a atender en español

No es la primera vez que un trabajador se vuelve viral por no querer atender en español, en abril de 2024, un empleado protagonizó una situación similar en un McDonald’s de Estados Unidos, después de que una mujer hispana pidió su orden por drive thru.

El joven de presunta nacionalidad latina, señaló que “no le pagan por hablar español” a pesar de entender el idioma y rechazó tomar el pedido.