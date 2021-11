Empleada de Southwest acusa a mujer de trata de personas; iba con su hija birracial

Una mujer blanca fue acusada de tráfico de personas luego de ser vista abordando un vuelo de Southwest Airlines con una niña de raza negra.

De acuerdo con los informes, una azafata de la aerolínea acusó a Mary MacCarthy, de Los Ángeles, de trata de personas por llevar sospechosamente a una niña que no parecía ser su hija y con la que no habló durante el vuelo.

MacCarthy abordó un vuelo de Southwest desde San José, California con destino a Denver, Colorado con su hija de 10 años llamada Moira, que es birracial, según las declaraciones que hizo ante la policía y en redes sociales.

La familia de dos se dirigía al funeral del hermano mayor de Mary, que había fallecido un día antes del vuelo.

Al bajar del avión, en el Aeropuerto Internacional de Denver, la mujer fue detenida por un grupo de policías armados y empleados de la aerolínea que luego interrogó por separado a madre e hija.

En las primeras acusaciones de la sobrecargo se dijo que, durante el vuelo, la mujer estuvo muy insistente de que se sentaran juntas a pesar de que no se comunicaron entre ellas.

MacCarthy dijo en su declaración que hicieron una escala en San José, misma en la que cambiaron de avión.

Cuando abordaron el vuelo de Southwest se dieron cuenta que les habían asignado lugares separados por lo que Mary trató de cambiar los lugares con ayuda de los asistentes de vuelo, pero sus peticiones fueron negadas.

Por ello, le pidió ayuda a pasajeros de su área para intercambiar lugares y así estar cerca de su hija.

“Le pregunté a los asistentes de vuelo si podíamos sentarnos juntos, pero nos dijeron que cada uno tendría que tomar un asiento del medio", dijo MacCarthy a CNN.

"Entonces, con su permiso, les pregunté a otros pasajeros si se podían mover amablemente para que pudiéramos estar juntas, especialmente porque mi hija estaba de duelo, y lo hicieron. La gente es amable".

En un video tomado por la víctima, se logra ver que una de las empleadas que la rodearon en el aeropuerto dice que la tripulación estaba preocupada por su comportamiento hacia la niña desde que subieron al avión.

Hi @SouthwestAir I’m traveling today, single mom w/ my 10 yr old headed to my brother’s funeral, can you explain why you had armed police waiting for us when we got off our flight in #Denver? Was the alleged “suspicious behavior” the fact that we are a mixed-race family? #BLM