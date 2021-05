Empleado de funcionaria de EU se hace viral por ‘esconderse’ en entrevista

Algunas de las desventajas de trabajar a través de una pantalla, en especial con constantes videollamadas, es que siempre existe la posibilidad de que salga algún imprevisto.

Tal y como el que surgió durante una entrevista que daba la Secretaria de Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, al programa en vivo de Seth Mayers.

En un video que se está haciendo viral en redes sociales se muestra a la funcionaria hablando con el presentador desde lo que parece su oficina.

Mientras Deb Haaland hablaba de ser la primera mujer nativo americana en ocupar el puesto, uno de sus empleados apareció a cuadro intentando ocultarse de la cámara, arrastrándose sobre el suelo por detrás de ella.

Sin embargo, sus esfuerzos por ocultarse no surgieron efectos, ya que el presentador de Late Night With Seth Meyers se dio cuenta y bromeó al respecto, desviando un poco la atención del tema principal.

El hombre pensó que se encontraba fuera de cuadro, pero desde que empezó la entrevista había dejado ver su sombra en una de las puertas de los costados de la oficina, así como sus intenciones de gatear sobre la alfombra cuando puso una cámara en el suelo.

Y continuó dirigiéndose al trabajador “Señor, sabemos que está detrás del escritorio”.

Entre risas y bromas por el intento fallido del empleado de ocultarse, el presentador volvió a dirigirse a la secretaria: “Ahora secretaria, sea honesta. ¿Sabe quién es ese hombre?”, a lo que Haaland contestó “No tenemos gente escabulléndose , así que, sí, sé quién es”.

Después de la charla se supo que el hombre era el fotógrafo oficial de Deb y que estaba trabajando al momento de la entrevista.

Meyers dijo que le daba las gracias al hombre por el segmento de comedia que había hecho inesperadamente y predijo que lo ocurrido se haría viral.

Más tarde el conductor puso en su cuenta de Twitter que había disfrutado de la charla con Deb Haaland, pero “no tanto como tener a su fotógrafo Tami tratando de colarse a través del fondo. ¡Gracias a los dos!”.

I so enjoyed having @SecDebHaaland on the show but not as much as having her photographer Tami try to sneak through the background. Thank you, both!!!! https://t.co/4wZLIeY409 Sneakery begins at 1:20