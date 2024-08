Un enfermero se viralizó al difundir un video en TikTok en el que especula que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presenta signos de la enfermedad de Parkinson o de un derrame cerebral.

El usuario Haus of Petty hizo un llamado a los profesionales de la salud que se encuentran en la red social a ver el video de Putin que compartió en su cuenta.

En el breve clip se observa a Putin recibiendo en el Gran Palacio del Kremlin al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el pasado 18 de febrero.

En la grabación se muestra que ambos presidentes se acercan, se estrechan la mano y posan para las cámaras que capturan el encuentro, cinco días antes de que el mandatario ruso ordenara la intervención en el territorio de Ucrania.

“Soy enfermero y no puedo diagnosticar, pero reconozco el Parkinson cuando lo veo”, dijo el usuario al comienzo del video. El tiktoker nota que Vladimir Putin sacude ligeramente su pierna derecha al acercarse a Lukashenko.

El enfermero especula que el presidente ruso pudo haber tenido un derrame cerebral que afectó su pierna y comentó que la forma que que movió la extremidad podría ser un síntoma de demencia vascular.

“Si alguna vez has ido a un asilo y has visto a dos ancianos sentados como mejores amigos? Es porque su estilo de comunicación está a la par. Las personas con demencia son muy buenas para cubrirla, pero llega un momento en que no pueden ocultarlo más”, expresó el usuario de TikTok.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso y afecta principalmente al movimiento de las personas. Entre los síntomas más comunes se encuentran los temblores, pero otros signos son la rigidez muscular, los movimientos lentos de los pacientes, el deterioro de la postura y el equilibrio, dificultad para escribir y cambios en el habla.

La institución de salud precisa que en las primeras etapas del padecimiento, las personas muestran poca o ninguna expresión y sus brazos no se balancean al caminar.

La Clínica Mayo señala que el Parkinson puede provocar en los pacientes problemas cognitivos, como demencia, y dificultades para pensar, así como cambios emocionales como miedo, ansiedad y pérdida de motivación.

“Si observas lo que hace, Vladimir Putin es mentalmente inestable y tiene las claves de las armas nucleares”, concluye el enfermero en el clip.

El video ya acumula más de 271 mil me gusta y más de 4 mil 500 comentarios en TikTok, especialmente de otras personas que dicen ser especialistas en Parkinson y responden que su teoría tiene elementos válidos.

El gobierno ruso no ha informado sobre alguna enfermedad degenerativa que tenga Putin.

