Milly Alcock subió entusiasta al escenario y de inmediato comenzó a portarse risueña, en una celebración de la gran noche para House of The Dragon.

La serie House of the Dragon se llevó el premio a Mejor Serie de Drama en la edición 80 de los Globos de Oro. La precuela de Game of Thrones se sobrepuso a producciones como Better Call Saul, The Crown, Ozark y Severance.

Pero el éxito de la serie no fue lo único que estuvo en boca de los espectadores. Cientos de usuarios comentaron en redes sociales que la actriz Milly Alcock parecía estar borracha cuando subió a recibir el galardón, acompañada de su colega Emma D'Arcy y el director Miguel Sapochnik.

Milly Alcock, de 22 años de edad, interpreta a la joven princesa Rhaenyra y Emma D’Arcy al mismo personaje, pero en su versión mayor. Por lo tanto, ambas fueron protagonistas de la primera temporada y subieron a recibir el premio.

Milly Alcock subió entusiasta al escenario y de inmediato comenzó a portarse risueña, sonriendo ante las cámaras y señalando a personas en el público mientras Miguel Sapochnik daba el discurso de agradecimiento.

La joven se llevó las manos a la boca y le hablaba al oído a Emma D’Arcy, pero ésta la ignoraba y miraba fijamente a la cámara, como intentando mantener la compostura.

Milly Alcock, Emma D'arcy and Miguel Sapochnik receive the #GoldenGlobe for Best Drama Television Series for House of the Dragon pic.twitter.com/AFhMyiJYuS — best of milly alcock (@millysource) January 11, 2023

De inmediato saltaron comentarios como: “Milly tomó muchos negronis”, “Es adorable”, “Se parece a mí”, “A festejar ahogada en champagne” y “Eso es tan Rhaenyra” fueron algunos de los comentarios.

Aunque también la criticaron, la mayoría celebró que una joven de su edad se divierta en una noche tan importante y significativa.

Al recibir su Globo de Oro a Mejor Película Animada, Guillermo del Toro también hizo alusión a los tragos que tomaron los actores en la celebración:

“Estoy más feliz que cualquier otra cosa por estar aquí en persona con ustedes, estamos de vuelta. Algunos de nosotros estamos ebrios, ¿qué podría ser mejor?".

La serie House of the Dragon está basada en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin, ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.