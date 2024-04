Estados Unidos anunció este domingo que rechaza sumarse a un eventual contrataque israelí a Irán, al tiempo que el presidente Joe Biden advirtió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "piense cuidadosamente" sobre cualquier escalada.

La Casa Blanca dijo que Biden no quería una guerra más amplia después de ayudar a su aliado clave a repeler un a taque masivo con drones y misiles de Teherán , en represalia por una presunta ofensiva israelí que mató a siete funcionarios iraníes en Damasco el 1 de abril.

"No queremos que esto se intensifique", afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC. "No buscamos una guerra más amplia con Irán", agregó.

Señaló que Netanyahu estaba "muy consciente" de los sentimientos de Biden, después de que los dos líderes hablaran el sábado mientras aún se desarrollaba el ataque sin precedentes de Irán.

Teherán disparó más de 300 drones y misiles hacia Israel el sábado por la noche, hiriendo a 12 personas, según el ejército israelí.

En Washington, altos funcionarios dijeron que aviones de combate estadounidenses habían derribado alrededor de 70 de las aeronaves no tripuladas, mientras que la Armada derribó entre cuatro y seis proyectiles balísticos.

Pero una fuente del gobierno confirmó que Biden le había dicho a Netanyahu que Washington no ofrecería apoyo militar para ninguna represalia contra Irán.

"No seríamos parte de ninguna respuesta que hagan", dijo el funcionario a periodistas en una llamada, hablando bajo condición de anonimato. "No nos imaginaríamos participando en tal acto".

Washington, el mayor proveedor militar de Israel, también ha estado presionando para que se ponga fin al conflicto en Gaza.

Biden y Netanyahu hablaron en el momento de "mayor conmoción", mientras los ataques aún continuaban, y "mantuvieron una discusión sobre tratar de frenar las cosas", aseguró el funcionario.

El presidente de Estados Unidos "anoche le dejó muy claro al primer ministro (israelí) que tenemos que pensar cuidadosa y estratégicamente sobre los riesgos de una escalada", completó.

La pregunta entonces para Biden, que se enfrenta a una dura batalla de reelección contra Donald Trump en noviembre, es qué pasaría si Netanyahu sigue adelante de todos modos, como ha hecho en Gaza.

"Le pone en una situación muy difícil", dijo a la AFP Colin Clarke, director de investigación del Soufan Group. "Creo que sospecha de los motivos de Netanyahu en este caso... que Netanyahu está intentando ampliar la guerra a toda la región para desviar la atención de lo mal que le está yendo la guerra en Gaza".

El cálculo de Washington parece ser que Irán también consiguió lo que quería, con una demostración de fuerza en represalia por el ataque que atribuye a Israel en Damasco.

"Sin embargo, me temo que el 'statu quo' durará poco", afirmó James Ryan, director ejecutivo del Middle East Research and Information Project, advirtiendo de una "peligrosa espiral".

Casi todos los drones y misiles lanzados por Irán en su ataque fueron interceptados antes de que llegaran a territorio israelí, con ayuda de Estados Unidos, Jordania, Reino Unido y otros aliados.

"Es una hazaña increíble por parte de Israel, pero también demuestra que Irán no es la potencia militar que dice ser", consideró Kirby.

"Estamos alerta" ante cualquier amenaza iraní a las tropas estadounidenses, dijo, y agregó que su país dejó "muy claro a todas las partes", incluido Irán, lo que haría, además de "con qué seriedad" tomaría "cualquier amenaza potencial" a su personal.

Hablando más tarde en CBS, afirmó: "Vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger a nuestras tropas, nuestros barcos y nuestras instalaciones en la región en el futuro".

Kirby también enfatizó que las negociaciones entre Hamás e Israel sobre una tregua en el conflicto en Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes en manos de ese grupo islamista palestino aún están en curso. "No consideramos que la diplomacia esté muerta", afirmó.

Hamás e Israel se acusan mutuamente de boicotear las negociaciones.

El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, dijo el domingo que Hamás había rechazado el último plan de tregua puesto sobre la mesa la semana pasada en El Cairo por mediadores estadounidenses, egipcios y cataríes.

Sin expresar una negativa explícita, Hamás exigió un alto el fuego permanente y la retirada del ejército israelí de toda la Franja de Gaza.