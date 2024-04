Una operación federal encubierta ayudó a rescatar a al menos 120 perros del maltrato y la tortura en Nueva Jersey.

De acuerdo con los informes, la mayoría de estos perros eran utilizados hasta la muerte como perros de peleas clandestinas, otros más eran criados desde su nacimiento para encontrar la misma suerte cuando crecieran.

La policía de Nueva Jersey detuvo en el operativo a Bruce Low Jr., sospechoso de ser el líder de una de las cinco bandas de criadores de perros para peleas ilegales más buscadas en todo Estados Unidos.

Las autoridades allanaron tres propiedades del sospechoso en Nueva Jersey para investigar la red de perros de pelea ilícita, que se cree podría funcionar a nivel internacional, en los lugares encontraron a decenas de canes torturados, al borde de la muerte, sucios y desnutridos.

Junto a Low, las autoridades arrestaron a varios presuntos cómplices. Más tarde al arresto múltiple, los sospechosos fueron acusados de extorsión en segundo grado, conspiración en segundo grado, lavado de dinero en segundo grado, crueldad hacia los animales, falsificación de registros, peleas de perros con apuestas de por medio y otros seis cargos.

Tras el rescate de los 120 perros, estos fueron llevados a clínicas caninas para ser revisados de urgencia, ya que muchos de ellos iban muriendo, desnutridos, con heridas abiertas e infectadas y cicatrices de tortura.

“Había [hembras] preñadas, perros lactantes, algunos con un peso muy bajo, muchos perros con cicatrices bastante extensas, algunos tenían heridas abiertas e hinchazón”, dijo Adam Parascandola, vicepresidente de Humane Society Of The US, que también participó en el rescate de los caninos.

“Algunos cojeaban con una serie de lesiones, incluidas fracturas y huesos rotos, que no habían sido tratados”.

Al parecer el operativo de Nueva Jersey formó parte de toda una investigación nacional para identificar organizaciones clandestinas que torturan y lucran con la vida de perros entrenados para pelear.

A inicios de abril, las autoridades de Carolina del Sur rescataron a más de 30 perros de una casa donde los tenían en graves condiciones y los entrenaban para pelear en “eventos” clandestinos hasta la muerte.