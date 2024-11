Este 2024 es crucial en Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses elegirán al nuevo presidente o presidenta, vicepresidente, a todos los miembros de la Cámara de Representantes y a senadores. Además de algunos gobernadores de estados.

A lo largo de los años, la legislación sobre quién puede votar en Estados Unidos ha cambiado. Para las elecciones presidenciales, estos son los requisitos que deben cumplirse para poder votar.

¿Quiénes pueden votar?

Ciudadanos de los Estados Unidos: Esto incluye tanto a los ciudadanos nacidos en el país como a los naturalizados.

Residentes locales: Aquellos que cumplen con los requisitos de residencia establecidos por su estado.

Personas sin hogar: Pueden registrarse y votar en los 50 estados, siempre y cuando sean ciudadanos.

Mayores de 18 años: Aquellos que tengan 18 años cumplidos el día de las elecciones, el 5 de noviembre de 2024.

Inscripción previa: Todos deben estar inscritos para votar antes de la fecha límite de su estado. Dakota del Norte es la excepción, ya que no requiere inscripción previa.

¿Quiénes no pueden votar?

Residentes permanentes con Green Card: No tienen derecho a votar.

No ciudadanos: Las personas que no son ciudadanos estadounidenses no pueden votar. Intentar registrarse o votar sin ser ciudadano es un delito que puede resultar en deportación y la negación de la ciudadanía.

Convictos: Más de 4.7 millones de personas con condenas por delitos graves no pueden votar. Las reglas varían según el estado.

Personas con discapacidades mentales: En 29 estados, las personas con ciertas discapacidades mentales o problemas cognitivos no pueden votar.

Las elecciones son un mecanismo fundamental de revisión y rendición de cuentas. Aunque el voto es considerado un derecho o un privilegio, los ciudadanos son libres de decidir si votan o no, sin consecuencias civiles o legales.

Las Elecciones 2024 en Estados Unidos

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos son este martes 5 de noviembre. Quien resulte ganador, gobernará el país de 2025 a 2029.

Kamala Harris y Donald Trump son los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

Kamala Harris es la candidata del Partido Demócrata. Tiene 60 años y es hija de Donald Harris y Shyamala Gopalan, quienes llegaron como inmigrantes a Estados Unidos.

En 2004, Kamala Harris fue elegida fiscal del distrito de San Francisco, destacándose como una líder nacional en la defensa de los derechos LGBTQ+. En 2010, fue elegida como fiscal general de California, donde estuvo a cargo del departamento de justicia estatal más grande de Estados Unidos.

Donald Trump es el candidato del Partido Republicano. Tiene 78 años. Nació en Queens, Nueva York, y su padre fue Fred Trump, un desarrollador inmobiliario de gran éxito.Desde joven, se hizo cargo de la empresa de su padre, rebautizándola como Organización Trump.

Asumió el cargo de presidente de Estados Unidos en enero de 2017 al ganar la contienda de 2016 a la demócrata Hillary Clinton.

Llegó como un outsider a la política y asentó un discurso de America First durante su administración. No obstante, su último año estuvo marcado por la pandemia de coronavirus y la crisis económica que este problema mundial desató. Perdió la que pudo ser su reelección en 2020 ante el demócrata Joe Biden.