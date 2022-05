F1 Miami 2022. Costo de entradas, por las nubes; esto cuesta un ticket en reventa

Uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo visita la Florida este fin de semana para llevar a cabo el primer Gran Premio de Miami.

La carrera ha despertado un enorme interés y hay una reventa de entradas intensa. Un asiento junto a la línea de largada/llegada se cotiza a casi 14,000 dólares.

Si bien el circo de la F1 es un espectáculo muy distinto a lo que están habituados los estadounidenses, la docuserie de Netflix “Drive to Survive” sobre el mundo del circuito captó una nueva audiencia.



Tom Garfinkel, vicepresidente de los Dolphins de Miami de la NFL y del Hard Rock Stadium, es uno de los dueños de la carrera de Miami. Busca una segunda escala de la F1 en Estados Unidos (la primera es Texas) desde el 2017, antes de que la serie de Netflix ganara popularidad.

El evento dura tres días (cinco si se toman en cuenta las fiestas de los dos días previos) y es el más publicitado que tiene lugar en el Hard Rock en bastante tiempo. La entrada más barata es de 300 dólares, para los ensayos del viernes. Las suites ni siquiera salieron a la venta porque Garfinkel tenía ya unos 5,000 interesados que habían depositado 5.000 dólares cada uno en forma anticipada.

New era, new venue, first gameplay - say hello to the Sunshine State in #F122game as @F1 arrives at @f1miami #MiamiGP pic.twitter.com/G7h2YkU9mt