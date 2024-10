A través de redes sociales se reveló la inesperada muerte de Taylor Rousseau Grigg, famosa tiktoker de 25 años que contaba con más de un millón de seguidores y se dedicaba a crear contenido de maquillaje y estilo de vida en la plataforma de videos cortos.

Cameron Grigg, el influencer con el que la joven contrajo matrimonio en agosto de 2023, compartió la noticia mediante una tierna publicación de despedida en donde aseguró que Taylor lidió “con más dolor y sufrimiento que la mayoría de gente en toda su vida”.

“Y a pesar de eso ella todavía ha sido una luz y siempre ha traído alegría a todos a su alrededor. Ella es la mujer más valiente y fuerte que conozco, y su confianza en el Señor superó cualquier otra circunstancia que ha enfrentado, incluso en sus horas más oscuras. Sé que ella salvó mi vida y a tantas otras por ahí”, expresó Grigg.

Aunque no se informó la condición médica que la hizo entrar y salir de forma recurrente de los hospitales, la influencer afirmó previo a su fallecimiento que padecía una “enfermedad desconocida” que descubrió después de casarse. No reveló detalles, pero aseguró que una de las causas de su condición fue el estrés, según medios locales.

"El estrés es lo que me hizo esto, o una de las cosas que me hizo esto. Me vieron enferma durante todo el tiempo que estuvimos casados y no me enteré de lo que me pasaba hasta este año... así que estuve luchando todo ese tiempo sintiéndome como si fuera a morir", informó.

De acuerdo con Lauri Rousseau, madre de la difunta, la joven de 25 años nunca habló públicamente de su enfermedad porque “ella estaba esperando un milagro”, sin embargo, “su milagro es estar con Jesús”, reveló en exclusiva para Daily Mail.

A pesar de la discreción de su diagnóstico, Taylor mostró en redes sociales algunas de las veces que ingresó al hospital, en donde aseguró que durante los episodios de dolor deseaba estar muerta: “Siento que lucho por la vida todos los días y cuando no sabía qué me pasaba, me quedaba en la cama retorciéndose de dolor y deseando estar muerta", expresó.

Taylor Rousseau dona sus órganos tras su muerte

En la publicación de Cameron Grigg, se reveló que el cuerpo de Taylor Rousseau permaneció conectado a las máquinas para que sus órganos continuaran viables para la donación de órganos.

“Más que nada, Taylor querría saber que sigue salvando la vida de la gente incluso después de que se haya ido de este mundo. Y aunque su cuerpo terrenal pueda haberle fallado, su memoria y vida seguirán por siempre”, comentó.

Crean recaudación de fondos tras la muerte de Taylor Rousseau

La muerte de la joven ocurrió de forma “repentina e inesperada”, por ello, su esposo afirmó que no tenían los recursos financieros “en orden” para completar los gastos y crearon una recaudación de fondos a través de la plataforma gofundme.

“Estamos trabajando para realizar un evento benéfico en honor a Taylor, ya que le encantaría que todos los que la amaban celebraran su vida. Pronto se brindarán más detalles. Para ayudar a la familia a cubrir los costos hemos iniciado un GoFundMe”, dice.

