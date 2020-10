Famosos convocan al voto en EU, pero pocos demuestran apoyo a Trump

Nueva York, 26 oct (EFE).- En estas decisivas elecciones de EU, las celebridades del país se han volcado con el proceso y han sido muchos los famosos que han pedido repetidamente a los ciudadanos acudir a las urnas. Sin embargo, sólo unos pocos se ha atrevido a decantarse en público por Donald Trump.

Históricamente, tanto Hollywood como el mundo de la música han dejado ver sus ideales políticos progresistas rechazando a gritos el racismo, exigiendo la legalización del matrimonio homosexual o insistiendo en la necesidad de un sistema sanitario gratuito.

Entre ellos, sin embargo, de vez en cuando aparece alguna voz discordante que muestra su carácter conservador en entrevistas o en las redes sociales, y que en el último lustro no ha dudado en unirse al "Make America Great Again" de Trump, pese a la montaña de críticas que reciben por ello.

En la corta lista de "valientes" famosos seguidores de Trump se encuentra el rapero, actor y productor afroamericano 50 Cent, que en los últimos días ha generado gran escándalo al asegurar que votará al actual presidente de Estados Unidos porque el plan tributario de su rival demócrata, Joe Biden, le parece abusivo.

"No me importa si a Trump no le gusta la gente negra. El 62 % ¿Están mal de la cabeza?", dijo el músico bajo una captura de pantalla que supuestamente refleja el plan fiscal del candidato demócrata, que podría suponer un importante aumento de impuestos para los más acaudalados.