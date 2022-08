Francia enfrenta la peor ola de fuegos en años; se encomienda a ayuda europea

Francia se encomendó este jueves a la ayuda europea para hacer frente a la peor ola de incendios que ha asolado el país en años, que han arrasado ya más de 50,000 hectáreas en todo el país y que han superado los medios humanos y materiales para la lucha contra el fuego.

El presidente, Emmanuel Macron, que se encuentra de vacaciones en la residencia estival de Bregançon, anunció a través de la red social Twitter que los más de 10,000 bomberos franceses desplegados en la decena de fuegos declarados en el país serán reforzados con efectivos de Alemania, Grecia, Polonia, Rumanía y Austria.

Además, el Elíseo precisó que también tendrán ayuda de la Comisión Europea, que se ha encargado de coordinar la llegada de cuatro aviones, dos desde Grecia y dos desde Suecia, para incorporarse enseguida a las labores de extinción.

Agregó que 64 bomberos y 24 vehículos llegarán desde Alemania este jueves, 146 efectivos y 49 vehículos de Polonia este viernes y otros refuerzos de Austria y Rumanía están siendo reunidos en esos países para llegar lo antes posible.

Generalmente Francia suele contribuir con aviones y bomberos a las ayudas de extinción en otros países, pero en esta ocasión ha sido golpeada de lleno por la oleada de incendios que las autoridades del país vinculan de forma directa con la desregulación térmica que provoca el cambio climático.

El país afronta una profunda sequía y temperaturas récord, lo que está contribuyendo a agravar la situación.

El principal foco de preocupación está siendo el departamento de la Gironda, en el suroeste, que en lo que va de verano concentra casi la mitad de la superficie que ha ardido en el país.

Fires in #France are still going on. pic.twitter.com/TvHTwzTKrf