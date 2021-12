Golpean brutalmente a modelo tailandesa en Metro de Nueva York

La modelo Bew Jirajariyawetch, originaria de Tailandia, fue brutalmente golpeada durante un asalto en las instalaciones del Metro de la ciudad de Nueva York.

Aunque el Departamento de Policía de Nueva York publicó imágenes del sospechoso de la agresión, el sujeto no ha sido arrestado.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de noviembre, a las 4 de la mañana, dentro de la estación 34 ST & Herald Square. Esta semana, la modelo tailandesa habló con medios locales sobre el asalto.

En el video de las cámaras de seguridad se observa que el sujeto la sometió cerca de las vías del Metro, la tomó de la boca para evitar que gritara mientras la movía de lugar. Luego la tiró y comenzó a golpearla y a tocar sus partes íntimas.

Al obtener su bolsa, el asaltante salió corriendo de la estación del Metro en Manhattan, dejando herida a Bew Jirajariyawetch.

WANTED for a ROBBERY: On 11/22 at 4 AM, inside the 34 St & Herald Sq subway station, the suspect placed a 23-year-old woman in a headlock. He then threw her to the ground, touched her private area & fled with her purse. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Iy4SLoKRHD